Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor - Son Dakika

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği konuşmalarda sık sık dile getirdiği "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözü, muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" isimli şiirine gönderme yapıyor.

Son günlerde iktidar ile muhalefet arasında "şehitler tepesi" tartışmaları yaşanıyor. İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşünce, Erdoğan "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan'ın ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu ise "Sen benden ne istiyorsun? Daha şehitlerimizin cenaze törenleri yapılmadı. Size söz veriyorum, bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" dedi.

Bu iki gelişme, tartışmanın fitilini ateşlerken Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözünün kaynağı merak konusu oldu.

ARİF NİHAT ASYA'NIN ŞİİRİNE GÖNDERME

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Türkiye'de muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" şiirine gönderme yapıyor. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri bir tepede gördüğü "Meçhul Asker Anıtı" üzerine yazdığı biliniyor.

İşte söz konusu şiirden bir kaç dize:

"Şehitler tepesi boş değil
Biri var bekliyor
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Yattığı toprak belli
Tuttuğu bayrak belli
Kim demiş meçhul asker diye...
Şehitler tepesi boş değil
Toprağını kahramanlar bekliyor
Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgâr bekliyor
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Tuttuğu bayrak belli/Kim demiş meçhul asker diye..."

Erdoğan, Şehitler tepesi boş kalmayacak derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Bahçeli, "Şehitler tepesi boş kalacak" sözüne sinirlendiği için Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Son Dakika Haberleri
08:09 Alkolü fazla kaçıran Helin Avşar ve arkadaşı, basın mensuplarıyla tartıştı
07:34 Yasak Elma'da Şahika, Nadir'i zehirleyerek öldürdü
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 08:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]