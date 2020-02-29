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Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz.
6 saat önce
Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300'e yakın araç imha edilmiştir"
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