Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, 'Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. - Son Dakika

Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz.

6 saat önce

Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz.

Erdoğan,

Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300'e yakın araç imha edilmiştir"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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