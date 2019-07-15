Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz,...
6 saat önce
Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz"
Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz" Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: AA
3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu