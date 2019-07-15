Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz,...

Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz"

Erdoğan: "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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