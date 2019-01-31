Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Selçuklu Mimarisinin Sadeliğini, Osmanlı Mimarisinin Zarafetini ve Gu¨nu¨mu¨zu¨n Modern...

Erdoğan: "Selçuklu Mimarisinin Sadeliğini, Osmanlı Mimarisinin Zarafetini ve Gu¨nu¨mu¨zu¨n Modern...

1 saat önce

Erdoğan: "Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve gu¨nu¨mu¨zu¨n modern çizgilerini meczeden anlayışı yaygınlaştıracağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve gu¨nu¨mu¨zu¨n modern çizgilerini meczeden anlayışı yaygınlaştıracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Selçuklu, Güncel
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