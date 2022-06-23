Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu

23.06.2022 11:52

Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu.

Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), "Krallık ve Türkiye'nin derin tarihi ilişkileri paylaştığını" dair bir haber yayınlayarak, "Krallık ve Türkiye'deki iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı" ifadelerine yer verdi.

Suudi Okaz Gazetesi ise, ziyarete ilişkin yayınladığı haberinde, Ankara'daki Türkiye-Suudi Arabistan görüşmelerinin, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başladığını teyit ettiğini belirtti.

Mekke Gazetesi, Suudi Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretini, Krallığın öncü rolünün ve küresel duruşunun bir konsolidasyonu olarak değerlendirdi.

Suudi aktivistler ise, ziyareti sosyal medyada "Crown In Turkey" (Prens Türkiye'de) etiketi altında sosyal medyada paylaşımda bulunarak, görüşmeden görüntü ve fotoları servis ederek, sosyal medyanın gündemine getirdi.

YORUMLAR
500
Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için adımlar atacak Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için adımlar atacak Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem
Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement