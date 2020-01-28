Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal
'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
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- Senegal
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