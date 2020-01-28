Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

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- Senegal
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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