Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü
6 saat önce
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştüSenegal, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
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