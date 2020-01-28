Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü

6 saat önce

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştüSenegal, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Senegal, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
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