Erdoğan: Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel seyrinden memnunuz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ilişkilerin mükemmel düzeyde ilerlediğini ve ticari hacim hedefine ulaşıldığını belirterek, "Senegal-Türkiye İş Forumu'nun ülkelerimiz ve siz müteşebbislerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye ile Senegal, aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla 2018 yılındaki ziyaretim sırasında müştereken belirlediğimiz 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine hamdolsun ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİ YÜZDE 42 ARTTI"Erdoğan, salgının etkilediği küresel ekonomiye rağmen Senegal'le ticaret hacminin yüzde 42 artış gösterdiğinin altını çizerek, "Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 540 milyon dolar seviyesine erişti. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği, katkısı, çabası olan siz müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ziyaretim vesilesiyle imzalayacağımız anlaşmalarla mevcut ahdi yapımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden, önümüzdeki dönemde çok daha süratle hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Değerli misafirler, Türk müteahhitlik firmaları, Afrika Kıtası'nın dört bir köşesinde tüm zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyorlar. Bu projeler, yerel istihdamı destekleyerek kalkınmaya ve altyapı imkanlarının gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Firmalarımızın Senegal'de özellikle yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk şirketleri bugüne kadar Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksi, Dakar EXPO Merkezi, Uluslararası Hal ve TIR Parkı gibi büyük projeleri başarıyla tamamladılar. Kardeşim Sall'le açılışını yapacağımız 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu da Summa tarafından 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Türkiye-Senegal iş birliğinin nişanesi niteliğindeki bu yapının inşasında bin Senegalli kardeşimize istihdam imkanı sağlamıştır. Kardeşim Mack Sall'le ilişkilerimizin geliştirilmesi hususunda ortak irademiz ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler, gelecekte birlikte başaracağımız işlerin de teminatıdır" diye konuştu."EKONOMİMİZİ HER SENE ORTALAMA YÜZDE 5 ORANINDA BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ve bölgede yaşanan istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin ekonomisini her sene yüzde 5 oranında büyütmeyi başardığını ifade ederek, "Değerli misafirler, Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisiyiz. Türkiye'nin ekonomik altyapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 Küresel Finans Krizi başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi suhuletle atlattık. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene ortalama yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık. Koronavirüs salgını süresince yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, kapasitesini ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu sarsıntılı dönemi biz hamdolsun ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde, Türkiye olarak yüzde 1,8'lik rekor bir büyüme oranına ulaştık. Yine aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı çok daha ileriye taşımız olacağız. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi etmekle kalmadık, aynı zamanda temel göstergelerde çok daha ötesine geçtik. Bu veriler, Türkiye'nin Senegal'in ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunabileceğinin en samimi işaretidir. Ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak için mevcut imkanlardan yararlanmalı ve yeni mekanizmaları devreye almalıyız" dedi."SENEGAL, BATI AFRİKA ÜLKELERİNE AÇILAN BİR İHRACAT KAPISIDIR"Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Kazan-kazan ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek iş birliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır. Türk ürünleri, neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete erişimine katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizde paylaşmaya hazırız. Senegal'le 9-10 Mart'ta Ankara'da düzenleyeceğimiz 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle ekonomik iş birliğimiz tüm veçheleriyle ele alınabilecek ve ortak çalışma alanlarımız genişleyecektir. Ülkelerimiz arasında düzenlenen İş Forumu gibi platformlar, iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. İş konseyi toplantıları, karma ekonomik komisyon toplantıları, alım heyetleri, üst düzey ziyaretler de gayretlerimizin yoğunluğunu gösteriyor" dedi."AFRİKALI DOSTLARIMIZLA BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle birçok alanda çalışma yürüttüğünü ve birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kıymetli dostlar, Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk. Bu çerçevede, diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri iş birliği ile kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibarıyla yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarıyla ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Türkiye-Afrika İş Forumu'nun üçüncüsünü 21-22 Ekim'de İstanbul'da topladık. Kısa bir süre önce Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsünü 17-18 Aralık'ta İstanbul'da başarıyla düzenledik. Kardeşim Mack Sall'in zirveye katılımı ve toplantının başarısı için Senegalli dostlarımızın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi tekrarlamak istiyorum. Karşılıklı emeklerimizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır. Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden, 2021 yılı sonu itibarıyla 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra altı Afrika ülkeleriyle ise 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 yılında 11,7 milyar doları bulmuştur. Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek, kıtanın kalkınmasını da ileriye taşımasını arzu ediyoruz. Senegal'e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mahzar olarak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Mack Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek Saha EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı, bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle, hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."