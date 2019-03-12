Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu Adam Terörist. Şimdi İşi Saptırdılar Ne Diyorlar; 'Cumhurbaşkanı...
1 saat önce
Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.
Erdoğan: "(Sezai Temelli
) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP
'ye oy verenlere terörist diyor.' ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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