Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu Adam Terörist. Şimdi İşi Saptırdılar Ne Diyorlar; 'Cumhurbaşkanı...

Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu Adam Terörist. Şimdi İşi Saptırdılar Ne Diyorlar; 'Cumhurbaşkanı...

1 saat önce

Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhurbaşkanı, Sezai Temelli, Güncel
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