Erdoğan: "(Sezai Temelli'nin Sözleri) İtiraz Edemezler Çünkü Bunlara 'Bizim Oyumuzla Seçildiğinizi...
1 saat önce
Erdoğan: "(Sezai Temelli'nin sözleri) İtiraz edemezler çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek ültimatom peşinen verildi.
Erdoğan: "( Sezai Temelli
'nin sözleri) İtiraz edemezler çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek ültimatom peşinen verildi."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: AA
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