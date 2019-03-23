Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Sezai Temelli'nin Sözleri) İtiraz Edemezler Çünkü Bunlara 'Bizim Oyumuzla Seçildiğinizi...

Erdoğan: "(Sezai Temelli'nin Sözleri) İtiraz Edemezler Çünkü Bunlara 'Bizim Oyumuzla Seçildiğinizi...

1 saat önce

Erdoğan: "(Sezai Temelli'nin sözleri) İtiraz edemezler çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek ültimatom peşinen verildi.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Sezai Temelli'nin sözleri) İtiraz edemezler çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek ültimatom peşinen verildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Güncel
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