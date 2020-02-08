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Erdoğan: "Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Son Dakika Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı