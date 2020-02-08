Erdoğan: "Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek' - Son Dakika

Erdoğan: "Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek.

Erdoğan: Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek, Shane Larkin, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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