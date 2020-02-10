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Erdoğan: Siber güvenlikte dünyada 20.'yiz, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceklerini belirterek, "Türkiye global siber güvenlik endeksinde dünyada 20. sıraya Avrupa'da 11. sıraya yükseldi. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A 2022'de uzaya fırlatılacak" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceklerini belirterek, "Türkiye global siber güvenlik endeksinde dünyada 20. sıraya Avrupa'da 11. sıraya yükseldi. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı da tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye'de yapılan siber güvenlik ve internet teknolojileriyle ilgili çalışmalar konusunda önemli gelişmelere değindi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:29
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