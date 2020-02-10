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Erdoğan: "Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak,...
6 saat önce
Erdoğan: "Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir."
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