Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde...
1 saat önce
Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın."
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