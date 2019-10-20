Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde...

Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde...

1 saat önce

Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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