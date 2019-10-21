Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
1 saat önce
Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.
Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.
Sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:00
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