Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
Son Dakika Dünya Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz

Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz

1 saat önce

Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.

Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz, System.String[]

Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.


Sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:00 
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