Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
9 dakika önce
Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.
Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03
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