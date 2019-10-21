Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
Son Dakika Dünya Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz

Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz

9 dakika önce

Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.

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Sigaraya karşı mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tek tip paket" uygulamasına geçileceğini söyledi.

Erdoğan: Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03 
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