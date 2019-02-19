Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sığınmacılar İçin Kendi Milli İmkanlarımızla Harcadığımız Rakam, BM Kriterlerine Göre Şu...

Erdoğan: "Sığınmacılar İçin Kendi Milli İmkanlarımızla Harcadığımız Rakam, BM Kriterlerine Göre Şu...

1 saat önce

Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:46 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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