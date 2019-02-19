Erdoğan: "Sığınmacılar İçin Kendi Milli İmkanlarımızla Harcadığımız Rakam, BM Kriterlerine Göre Şu...
1 saat önce
Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı.
Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM
kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:46 Kaynak: AA
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