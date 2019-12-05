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Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan...
6 saat önce
Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. "
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