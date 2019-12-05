Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan... - Son Dakika

Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan...

6 saat önce

Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. "

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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