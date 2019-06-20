Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?

Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?

Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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