Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?
12 dakika önce
Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?
Erdoğan: "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:16 Kaynak: AA
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