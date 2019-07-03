Erdoğan: Şimdi kaliteyi yükseltme zamanı
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:47
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