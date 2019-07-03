Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Şimdi kaliteyi yükseltme zamanı
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Erdoğan: Şimdi kaliteyi yükseltme zamanı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

Erdoğan: Şimdi kaliteyi yükseltme zamanı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:47 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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