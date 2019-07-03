Erdoğan: Şimdi kaliteyi yükseltme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır." dedi.

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