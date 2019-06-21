Erdoğan: Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var
27 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:56 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset
bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır."
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