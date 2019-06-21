Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var
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Erdoğan: Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var

27 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır."
Erdoğan: Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:56 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel
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