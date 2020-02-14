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Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır."
7 saat önce
Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır."
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