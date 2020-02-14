Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.' - Son Dakika

Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır."

7 saat önce

Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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