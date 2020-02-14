Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır' - Son Dakika

Erdoğan: "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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