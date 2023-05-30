Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi

30.05.2023 08:58

Pazar günü yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Külliye'de yaptığı balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı liderleri ile vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın, Sinan Oğan ile daha uzun tokalaştığı ve o sırada konuştukları anlar kameralara yansıdı. O konuşma merak konusu olurken Erdoğan'ın Oğan'a "2. turdaki desteğin ve duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim" dediği öğrenildi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yenerek cumhurbaşkanı seçildi.

TEK TEK TOKALAŞTI

Erdoğan gece Külliye'de balkon konuşma yaparak zaferini ilan etti, binlerce vatandaşa seslendi. Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı liderlerine de teşekkür eden Erdoğan; Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu, Fatih Erbakan, Önder Aksakal ve Sinan Oğan'la tek tek tokalaştı. Erdoğan'ın o anlarda Oğan'la uzun uzun tokalaştığı ve aralarında bir diyaloğun geçtiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi

ÖZEL TEŞEKKÜR

Merak edilen anlara ilişkin kulisler hareketlendi. Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre; Erdoğan'ın o anlarda ilk turda rakibi olan ancak 2. turda tüm linçlere rağmen kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan'a "2. turdaki desteğin ve duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi
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Seçim 2023, Sinan Oğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi - Son Dakika


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