Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yenerek cumhurbaşkanı seçildi.

TEK TEK TOKALAŞTI

Erdoğan gece Külliye'de balkon konuşma yaparak zaferini ilan etti, binlerce vatandaşa seslendi. Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı liderlerine de teşekkür eden Erdoğan; Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu, Fatih Erbakan, Önder Aksakal ve Sinan Oğan'la tek tek tokalaştı. Erdoğan'ın o anlarda Oğan'la uzun uzun tokalaştığı ve aralarında bir diyaloğun geçtiği görüldü.

ÖZEL TEŞEKKÜR



Merak edilen anlara ilişkin kulisler hareketlendi. Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre; Erdoğan'ın o anlarda ilk turda rakibi olan ancak 2. turda tüm linçlere rağmen kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan'a "2. turdaki desteğin ve duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim" dediği öğrenildi.