Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette"
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Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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