Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle...
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Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle...

1 saat önce

Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00 Kaynak: AA
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