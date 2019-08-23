Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle...
1 saat önce
Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız."
Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi! Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu