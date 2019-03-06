Erdoğan: "Sınırlarımız İçinde ve Ötesinde Terör Örgütüne Tarihte Görülmemiş Ağır Darbeler Vurduk....
34 dakika önce
Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler.
Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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