Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. - Son Dakika

Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu.

6 saat önce

Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu.

Erdoğan:

Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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