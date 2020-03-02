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Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu.
6 saat önce
Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek."
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