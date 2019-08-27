Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sınırlarımızı korumak hakkımız, Putin: Teröristlerin ortadan kaldırılması için anlaştık
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Erdoğan: Sınırlarımızı korumak hakkımız, Putin: Teröristlerin ortadan kaldırılması için anlaştık

1 saat önce

??Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık." dedi.

Erdoğan: Sınırlarımızı korumak hakkımız, Putin: Teröristlerin ortadan kaldırılması için anlaştık, System.String[]

?? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda baş başa gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.


Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'deki durumdan derin endişe duyduklarını belirterek konuşmasına başlayan Putin, "Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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