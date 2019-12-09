Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu,... - Son Dakika

Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu,...

6 saat önce

Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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