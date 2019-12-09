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Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu,...
6 saat önce
Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız."
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