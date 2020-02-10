Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda... - Son Dakika
Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda...
6 saat önce
Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir."
Son Dakika Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım