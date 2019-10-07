Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
Son Dakika Güncel Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Sergiden görüntüler
-Erdoğan ve Vucic'in sergiyi gezme anları


Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferdi Tayfur da siyasete el attı! Çok konuşulacak Bahçeli yorumu
Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 14:54:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]