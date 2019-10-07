Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:51 Kaynak: DHA
, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.
Görüntü Dökümü
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-Sergiden görüntüler
-Erdoğan ve Vucic'in sergiyi gezme anları
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