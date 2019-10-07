Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
Son Dakika Güncel Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

1 saat önce

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdiSırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi

Sırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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