Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü
Son Dakika Güncel Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Vuçiç'in görüşmesinden görüntü


Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
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