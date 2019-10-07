Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da başbaşa görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Vuçiç'in görüşmesinden görüntü
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