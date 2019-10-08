Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan'da rasim ljajic ile görüştü
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Erdoğan, sırbistan'da rasim ljajic ile görüştü

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan programı kapsamında Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.

Erdoğan, sırbistan'da rasim ljajic ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan programı kapsamında Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Ljajic'in görüşmesi


Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Rasim Ljajic, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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