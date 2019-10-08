Erdoğan, sırbistan'da rasim ljajic ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan programı kapsamında Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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