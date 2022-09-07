Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü

07.09.2022 21:57
Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü

- Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

- Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'da dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Sırbistan'da temaslarına bugün başlayan Erdoğan, Belgrad'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.

Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş adamlarına hitap edecek. Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan'a geçecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü - Son Dakika

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