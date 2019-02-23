Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sisi Göreve Geldiğinden Bu Yana 42 Kişiyi İdam Ettiler.

Erdoğan: "Sisi Göreve Geldiğinden Bu Yana 42 Kişiyi İdam Ettiler.

17 dakika önce

Erdoğan: "Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:28 Kaynak: AA

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