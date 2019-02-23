Erdoğan: "Sisi Göreve Geldiğinden Bu Yana 42 Kişiyi İdam Ettiler.
17 dakika önce
Erdoğan: "Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler.
Erdoğan: "Sisi
göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:28 Kaynak: AA
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