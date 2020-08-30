Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız (3) - Son Dakika

Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız (3)

DİPLOMA ALMA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız (3), System.String[]

DİPLOMA ALMA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırılan Milli Savunma Üniversitesi'nin mezun sayısının 19 bin 600'e ulaştığını belirtti. Erdoğan, "MSÜ'ye bağlı harp okullarımızın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Rektörümüze, hocamıza ve tüm subaylarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni yapısıyla üniversitemizin her geçen yıl daha da güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Artık bu noktadan geri gidiş asla söz konusu değildir, olmayacaktır. Hep daha ileriye, daha iyiye doğru yürümeye devam edeceğiz. Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Buraya Roketsan'dan geliyoruz. Her konuda olduğu gibi savunmada da insan olmadan tek başına teknoloji yeterli ve anlamlı değildir. Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz. TSK, 2 bin 200 yılı aşkın teşkilatlanma yapısı, sayısız zaferleri ile milletimizin gurur kaynağıdır. Anadolu'yu bin yıldır vatanımız yapan ruh aynı dirilikte ayaktadır" dedi.

'DÜŞMANLARIMIZA HODRİ MEYDAN DİYORUZ'TSK'yı da içeriden çökertme girişimlerinin boşa çıkmasının milletin orduyu sahiplenmesiyle gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gösteren hainleri bu cesaret ile tepeledik. Karşılaştıklarımız iki yüzlülükleri, alçaklıkları, tehditleri, yaptırımları birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güç ile yıkıp geçtik. Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Geldiğimiz yer geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Şimdi artık dün olduğundan daha samimi inançla, kendimizden daha emin şekilde düşmanlarımıza 'hodri meydan' diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin çıkarlarını ve imkanlarını koruma hususunda kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de hem sahada hem diplomasi masasına bu gerçek ile yüzleşeceklerdir. Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz" diye konuştu.'HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEKTE KARARLIYIZ'"Asıl soru şu; acaba şu anda Akdeniz'de karşımızda dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? 10 binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz. Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum. Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır. Türk milleti geçmişinde sömürge lekesi olmayan nadir devletlerden biridir. Bizim fetih anlayışımız önce gönüllerin fethidir. Bizim fetih anlayışımız; inanç, köken, meşrep ayrımı gözetmeksizin vatan toprakları üstündeki herkesin yaşamasını ve yaşatılmasını ifade eder. Elimizin ulaştığı, ayağımızın bastığı her yerde gönüller kazanmanın, imar etmenin, eser bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere, yağmalamak, almak, çalmak, üzerine konmak, haraç kesmek için değil elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak için gidiyoruz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor. Maruz kaldığımız saldırıların sebeplerinin biri de işte bozulan bu hesapların acısıdır."'ÜLKEMİZİN BAZI KESİMLERİ BU OYUNA ALET OLMAKTADIR'Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür haykırışımla küresel bir uyanışa vesile olduğumuz bu süreç gümbür gümbür devam ediyor" diyerek, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının ayyuka çıktığı bir dönemden geçtiklerini vurguladı. Erdoğan, "Buna rağmen her olumsuz konuda Türkiye'nin öne çıkarılıyor olması ülkemiz ile ilgili bir hassasiyetin değil zihinlerin gerisindeki faşizmin işaretidir. Maalesef ülkemizdeki bazı kesimler de bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olmaktadır. Dünyadaki koronavirüs salgınıyla en başarılı mücadelelerden birini yürütmemize rağmen bu hususta bile Türkiye'yi karalamaya çalışanlar gerçek yüzlerini ve niyetlerini ortaya sermişlerdir. Güvenlikten kadın cinayetlerine kadar her konuda benzer çarpıtmalara rastlamak mümkündür. Biz eksikliklerimizi gayet iyi biliyoruz ve hepsini de düzeltmenin gayreti içindeyiz. Dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Milletim de bu vizyona sahiptir. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır" dedi.'TSK YENİ ZAFERLER İÇİN HAZIRLIK YAPMAKTADIR'

Erdoğan, ağustos ayının tarihte zaferler ayı olarak yerini aldığını belirterek, "Tarihteki hiçbir zafer bir diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir öncekinin tamamlayıcısı, bir sonrakinin habercisidir. Daha nice ağustosta nice büyük zaferlere imza atacağız. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz havasıyla, deniziyle, karasıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız (3) - Son Dakika


Son Dakika

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