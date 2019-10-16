Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen...
1 saat önce
Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:49 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın."
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