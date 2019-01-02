Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Siyasette İnsanı Kibir ve Gurur Yıkar, Millete Tepeden Bakmak Yıkar, Kendi Çıkarlarını...

Erdoğan: "Siyasette İnsanı Kibir ve Gurur Yıkar, Millete Tepeden Bakmak Yıkar, Kendi Çıkarlarını...

1 saat önce

Erdoğan: "Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

Erdoğan:
Erdoğan: "Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Politika
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