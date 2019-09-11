Erdoğan: "Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve...
1 saat önce
Erdoğan: "Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum."
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