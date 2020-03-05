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Erdoğan: "Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi...
6 saat önce
Erdoğan: "Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz."
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