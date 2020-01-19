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Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan...
6 saat önce
Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir."
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