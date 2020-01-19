Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan... - Son Dakika

Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan...

6 saat önce

Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı'nın yapıldığı otelden ayrıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]