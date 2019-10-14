Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı...
23 dakika önce
Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar."
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