Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı...

Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı...

23 dakika önce

Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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