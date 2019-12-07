Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz. - Son Dakika

Erdoğan: "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.

6 saat önce

Erdoğan: "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı
Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:19:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]