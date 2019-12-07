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Erdoğan: Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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