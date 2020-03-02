Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.
12 dakika önce
Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur."
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