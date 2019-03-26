Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sizi Cudi'de İnlerinizde Vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Vuruyoruz, Vurmaya...

Erdoğan: "Sizi Cudi'de İnlerinizde Vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Vuruyoruz, Vurmaya...

1 saat önce

Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Cudi, Güncel
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