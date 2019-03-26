Erdoğan: "Sizi Cudi'de İnlerinizde Vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Vuruyoruz, Vurmaya...
1 saat önce
Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz.
Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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