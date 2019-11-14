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Erdoğan sizin kürt dediğiniz terör örgütü pkk'nın yan kuruluşlarıdır-2
7 saat önce
Erdoğan Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır-2.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
Erdoğan Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır-2
Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi