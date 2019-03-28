Erdoğan: "Sizlere Afaki, Ucu Açık, Belirsiz Bir Gelecekten Söz Etmiyorum.
10 dakika önce
Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum.
Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız