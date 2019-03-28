Erdoğan: "Sizlere Afaki, Ucu Açık, Belirsiz Bir Gelecekten Söz Etmiyorum.

Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum.

Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız"

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