Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sizlere Afaki, Ucu Açık, Belirsiz Bir Gelecekten Söz Etmiyorum.

Erdoğan: "Sizlere Afaki, Ucu Açık, Belirsiz Bir Gelecekten Söz Etmiyorum.

10 dakika önce

Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA

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